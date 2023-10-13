انطلاق مسيرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزة

العالم- فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" شارك آلاف الفلسطينيين بمسيرات عقب صلاة الجمعة اليوم، في جنين والبيرة ورام الله وقلقيلة ونابلس وطولكرم والخليل.

وردّد المشاركون، تكبيرات وهتافات وشعارات تعبر عن مساندتهم لغزة، ودعمهم لقوى المقاومة التي تخوض معركة “طوفان الأقصى”.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عن وصول إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن، إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا، جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وفي قلقيلة، تعاملت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون.

كما نشبت مواجهات عنيفة مع الاحتلال، قرب مستوطنة “بكعوت” في قرية عاطوف قرب طمون بالأغوار الشمالية، وعلى الطريق الواصل بين بلدتي بدّو وبيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة (العاشرة مساء الخميس)، ارتفع عدد الشهداء بسبب عدوان الاحتلال على غزة إلى 1537 مواطناً منهم (500 طفل و276 سيدة) وارتفعت الإصابات إلى 6612 مصابا بجراح مختلفة منهم (1644 طفلا و 1005 سيدات)، منذ فجر السبت الماضي.

ودخلت معركة طوفان الأقصى يومها السابع، باستمرار الاشتباكات الباسلة والرشقات الصاروخية التي وصلت إلى حيفا، وشلت العمل بمطار بن غورويون، في وقت ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1300 قتيل.