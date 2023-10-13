شاهد.. هكذا انتفض أحرار العالم نصرة لغزة

العالم- خاص بالعالم

بعد أن أخذ طوفان الأقصى المحتلين وجاس خلال الديار وتبر ما علوا تتبيرا وصنع أبجدية جديدة لمفاهيم المقاومة الفلسطينية، هجم الاحتلال مستذئبا متعطشا على الدم الفلسطيني ليمزق الإنسانية ويمس الضمير العالمي.

فمن جميع أنحاء العالم أتت الريح بالصوت المناوئ لجرائم المحتل الإسرائيلي هذه فرنسا هم ذا يعبرون عن تضامنهم مع طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية ما جعل شرطة ماكرون تنزل عليهم بالضرب تصديا للتظاهرة.

وفي بليكا خرج الآلاف مؤازرين للقضية الفلسطينية وأهداف المقاومة الفلسطينية هذه سويسرا يقرأ المتظاهرون ما دبجته المقاومة الفلسطينية ويخرجون نصرة لها.



أما تشيلي فقدت شهدت هي الأخرى تظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وهنا عم كلومبيا الرفض القاطع لما يقوم به المحتل الإسرائيلي في غزة.



وفي فنزويلا خرج المناصرون للقضية الفلسطينية يعبرون عن رفضهم لجرائم الاحتلال.



هنا تركيا أعرب المتظاهرون عن تضامنهم الخالد للقضية الفلسطينية

والأصوات المنددة بالمحتل أيضا تسمع من سوريا وهذا الأردن.. وهذا الخليل.. وهذه بغداد التي تحتضن تأريخا من الحب للأقصى.

هكذا يفتش المتظاهرون عن ابتسامة في وجه العروبة التي باتت كأرملة تسأل الأفراح في كتب التاريخ.

