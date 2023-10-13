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شاهد.. الاحتلال يختلق الرويات وقادة الغرب ترددها ولكن

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

في مساعيه لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة، وتشويه سمعة المقاومة، يسعى الإعلام الغربي لترويج أخبار زائفة ومغالطات بشأن عملية طوفان الأقصى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغت تلك الأخبار الزائفة أعلى مراكز القرار، ورددها قادة بينهم الرئيس بايدن.

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