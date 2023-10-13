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بالفيديو.. عواصم عربية تنتفض غضبا للهجوم الوحشي على غزة

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

الملايين من أحرار شعوب الدول العربية لبى نداء المقاومة للتظاهر في جمعة "طوفان الأقصى"، نصرة لفلسطين، وتنديداً بالتصعيد العسكري الصهيوني والاعتداء الوحشي المتواصل على مناطق في غزة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

فقد شهدت عواصم عدد من الدول العربية خروج مظاهرات شعبية حاشدة منها الاردن وقطر وعمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالإبادة التي يتعرض لها سكان غزة العزل·

وشهدت عدد من المدن الأردنية تظاهرات في جمعة "طوفان الأقصى"، تنديداً بمحاولة التهجير مجدداً لمن بقي من سكان القطاع، وذلك بالتزامن مع تعزيز قوات الأمن الأردنية من إجراءاتها.

الاردن

فيما شهدت سلطنة عمان عدداً من المظاهرات الحاشدة التي نظمتها منظمات أهلية عمانية، تلبية لنداء فلسطين ورفضاً لتهجير أهلها مرة جديدة.

عمان

كما شهدت العااصمة القطرية الدوحة خروج الآلاف تنديدًا بالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصر.

قطر

يذكر ان تم تداول مقاطع فيديو يظهر حشوداً واسعة من أحرار شعوب الدول العربية في التظاهرات،التي دعت لها المقاومة قبل أيام نصرة لفلسطين ومقاومتها في مواجهة جرائم الاحتلال.

الدوحة

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