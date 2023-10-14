المقاومة تقصف مدينة حيفا برشقة صاروخية

العالم - فلسطین

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنباء عن انفجار قوي في منطقة كريات ( في حيفا) وأنه لم يكن هناك إنذار.

وأكد سكان كريات وقوع انفجار قوي في المنطقة، دون أن يتم إطلاق أي إنذارات، في حين أن الحدث قيد الفحص.

وعند منتصف ليل الجمعة، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين قصف مستوطنة سديروت بعدة رشقات صاروخية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما ذكرت قناة "فلسطين اليوم" بـ"استشهاد وإصابة العديد في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرقي غزة".

وأفادت "فلسطين اليوم" بأن "العدو اعترف بإصابة 3 مستوطنين في سديروت، وسقوط الصواريخ على عدد من المباني بشكل مباشر، وحريق في أحد المنازل، وانقطاع الكهرباء عن أحد أحيائها بعد قصف سرايا القدس".

ولفتت إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أماكن متفرقة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.