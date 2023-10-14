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بالفيديو..تظاهرات حاشدة في نيويورك دعما لغزة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بدعم امريكا لكيان الاحتلال.

العالم-الاميركيتان

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من تايمز سكوير، حسبما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.

ودعا المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب الذين توشحوا بالكوفية، إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، في قطاع غزة.

يذكر أن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، اسفر حتى اللحظة على استشهاد 1951 مواطن من بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وقالت احدى المشاركات في التظاهرة ليز زكريا (43 عاما) "أنا قلقة للغاية، يجب أن يتوقف كل هذا"، مضيفة أن "المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين".

وكتب على لافتات كثيرة دعوات لإنهاء "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين، ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لإسرائيل.

وقالت لائبة فايز (21 عاما) "من واجبي، ليس فقط بصفتي مسلمة، بل كإنسان أيضاً، أن أتظاهر مع الجميع ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني". وأضافت "لا أحد يدرك مدى الدمار الذي ألحقوه بهؤلاء الأبرياء".

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