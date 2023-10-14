الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين في غزة لتفريغها من أبناءها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت علي حيدر أن ما يميز هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو الاستهداف المتعمد للمدنيين، وقال إن هذا الأمر ناتج عن قرار مدروس ومتخذ على أعلى المستويات ويعكس غريزة الانتقام التي تفاعلت كثيرا في في نفوس القادة الإسرائيليين على وقع الصدمة التي تلقوها بفعل عملية طوفان الأقصى.. كما هي محاولة أيضا لتطويع إرادة المقاومة من خلال الضغط على المدنيين، إضافة إلى أنها تستهدف تحريض المدنيين على المقاومة.

وأضاف: لكن هذه تجارب وخيارات مكررة كثيرا، وأكثر من يعرف أهدافها وخلفياتها هو الشعب الفلسطيني.. فما هو البديل للشعب الفلسطيني عن المقاومة؟ إذا كان خيار التسوية تسبب باتساع الاستيطان وزيادة عدد الأسرى ومزيد من المجازر فلا خير له سوى أن يقاوم لكي يبقى على أرض فلسطين، يجب عليه أي يقاوم وهذا ما يفعله.

وأكد أن المجازر التي ترتكب لها علاقة مباشرة بالقرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بترحيل أبناء المنطقة في الشمال إلى الجنوب خاصة أن الجيش إلقى منشورات من الجو للمواطنين الفلسطينيين يدعوهم فيها إلى ترك غزة وشمال غزة باتجاه الجنوب، مبيناً أن هذا القرار: بالتالي هو جزء من أدوات الضغط التي تهدف إلى تفريغ غطاء غزة من المدنيين، وهو يعكس مخططات تستهدف القطاع والوجود الفلسطيني على أرض غزة.

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