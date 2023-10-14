أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 14 اكتوبر 2023

جوان ..

فتح جبهة جديدة سيكون مطروحا ردا على جرائم الإبادة الصهيونية في غزة ..

ايران ..

جرائم إبادة صهيونية رهيبة بغزة بضوء أخضر غربي ودعم أمريكي كامل

جمهوري اسلامي ..

تظاهرات شعبية حاشدة في ايران ومختلف بلدان العالم دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الكيان بغزة

عتماد ..

كارثة إنسانية رهيبة بغزة وشروخ وإنشقاقات في تل أبيب

خراسان ..

غزة ليست وحيدة .. مسيرات شعبية ضخمة في ايران تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني بغزة

اطلاعات ..

مشاورات مكثفة بين ايران وبلدان العالم الإسلامي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

ابرار..

مباحثات هاتفية بين رئيس الجمهورية وولي عهد السعودية حول العدوان الصهيوني على غزة

قدس ..

الشيخ نعيم قاسم .. عملية طوفان الأقصى كشفت عن عمق ضعف الكيان الصهيوني

سياست روز ..

القائد العام لحرس الثورة يؤكد دعم ايران للمقاومة الفلسطينية

كيهان ..

حرب غزة بيومها الثامن .. المقاومة تواصل ضرباتها القاصمة للصهاينة بكل قوة وعزم

افتاب يزد ..

وزير النفط ..إنتاج ايران تجاوز عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( ماذا وراء بيان الكيان الصهيوني الأخير ؟) ..الكيان الصهيوني اصدر بيانا حدد مهلة اربع وعشرين ساعة لسكان مدينة غزة لاخلاءها والنزوح الى جنوب القطاع اي باتجاه الحدود المصرية , ملوحا بقرب بدء القوات الصهيونية لعملية اجتياح بري.

إن هدف الكيان من وراء تحديد مهلة لابناء غزة هو الإيحاء بأن المبادرة الميدانية ما زالت بيده في محاولة بائسة لإخفاء هزيمته.

كما يحاول الكيان استغلال اجواء قصفه الوحشي لغزة وحصاره اللاانساني وتحويلَ القطاع لارض محروقة بذبحِ وتهجير اهالي غزة.

خراسان ..

في مقالها( طوفان الأقصى والآفاق المطروحة) كتبت صحيفة خراسان ..عمليات طوفان الاقصى امتدت الى عمق فلسطين المحتلة متخذة ابعادا واسعة باتت تُرعب الصهاينة اكثر بعد الصدمة الاولى , ومن الواضح ان الجيش الصهيوني الذي يهدد باجتياح غزة هو في حالة تخبط ميداني بعد صدمة هزيمته وانهيار معنوياته.

إن الجيش الصهيوني الذي يستعد لشن هجوم على غزة يحمل عوامل هزيمته وفشله معه , في ظل إنهيار معنوياته للحضيض.

كما ان هناك مخاوفَ كبيرة في هذا الجيش من الوقوع في مصيدةٍ ميدانية رهيبة على يد المقاومة , هذا الى جانب احتمال اشتعال الجبهة الشمالية اي دخولِ حزب الله لبنان للميدان في اي اقتحام بري صهيونيٍّ واسعٍ لغزة .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في تقريرها ( تعاون طهران والرياض لوقف الجرائم الصهيونية )..اجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية والرئيس السوري بشأن الاوضاع في غزة والعدوان الصهيوني على القطاع .

رئيس الجمهورية أكد لولي عهد السعودية أهمية تعاون البلدان الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف جرائم الكيان الصهيوني.

من جانبه شدد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على اهمية توطيد العلاقات الثنائية للقيام بدور مؤثر على صعيد تنسيق التعاون الاسلامي لايجاد حل جذري عادل للقضية الفلسطينية.

كما اكد رئيس الجمهورية لنظيره السوري بشار الاسد عزم ايران على ايجاد تنسيق مكثف بين بلدان العالم الاسلامي لوقف جرائم الكيان , هذا وشدد الرئيس الاسد على أن عمليات المقاومة الاخيرة اظهرت ضعف وعجز الكيان الصهيوني.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( آن أوان حسم أمر المحتلين ).. عمليات طوفان الاقصى غيرت منذ الان العديد من المعادلات والموازنات الاقليمية واوجدت اجواءا جديدة لصالح المقاومة بالمنطقة.

إن طوفان الأقصى عززت ثقة الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بإمكانية إلحاق هزيمة نهائية حاسمة بالكيان الصهيوني وانعشت آمال الشعب الفلسطيني بقرب استعادة ارضه السليبة وعززت القناعة القائلة إن الكيان الصهيوني هشٌّ كبيتِ العنكبوت . ان على العالم الاسلامي التحرُّكَ لدعم المقاومة الفلسطينية لتسريع وتيرة زوال وسقوط هذا الكيان الغاصب .

جوان ..

ترى صحيفة جوان أن ( غزة مصيدة کبیرة للصهاينة ) وكتبت في مقال بهذا العنوان ..اذا ما اَصر الكيان الصهيوني على تنفيذ تهديداته باجتياح غزة بريا فسيرتكب حماقة مميتة بكل معنى الكلمة . ان الجيش الصهيوني المحتشدَ على تخوم غزه يعاني بشكل هائل من انهيار معنوياته بعد هزيمتِه الاخيرة مقابل طوفان الاقصى.

إن هناك ذعرا كبيرا في نفوس الجنود الصهاينة من هجمات وكمائن ومفاجئة قاتلة تنتظرهم في كل شبر من أراضي القطاع.

ان غزة قد تتحول لمصيدة كبرى حقيقيةٍ للصهاينة , مصيدةٌ لا تُلحق هزيمة تاريخية كبرى بالجيش الصهيوني فحسب بل تؤدي لزوال الكيانِ نفسه.

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( الإمارات تنفي وصول طائرات أمريكية لدعم الكيان) وجاء في التقرير..نفى بيان صادر عن وزارة دفاع الامارات العربية المتحدة ما تناقلته بعضُ المصادر الاعلامية الدولية بشأن هبوط مقاتلات امريكية بقاعدةِ الظفرة الجوية بالامارات لدعم الكيان الصهيوني.

وزارة الدفاع الإماراتية أكدت أن هذه الأنباء كاذبة تماما وأن طائرات أمريكية وصلت الإمارات مؤخرا بإطار تنسيق مسبق يعود لأشهر.

وكانت صحف امريكية قد نشرت خبرا يتحدث عن هبوط جناحٍ كامل من مقاتلات امريكية بقاعدة الظفرة الاماراتية كاجراء احترازي في حالة حاجة الكيان الصهيوني للدعم.