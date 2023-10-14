ما هو موقف قطر من التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة؟

العالم - قطر

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة "تدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن إجبار المدنيين على النزوح انتهاك للقوانين الدولية ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

وحثت الدوحة المجتمع الدولي على التحرك لفتح ممرات إنسانية تسمح بإدخال المساعدات لغزة وإجلاء المصابين.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنها طالبت الكيان الإسرائيلي بإلغاء هذا الإخطار.

جيش الاحتلال حذّر أيضاً سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع حدود فلسطين المحتلة ، وقال إن السكان لن يتمكَّنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.

فيما علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على دعوة الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، قائلاً إن تنفيذ العملية خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماماً"، محذراً من أزمة إنسانية في القطاع.