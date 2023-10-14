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أمير عبداللهيان يتوجه إلى قطر

أمير عبداللهيان يتوجه إلى قطر
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بيروت متوجها إلى الدوحة على رأس وفد سياسي ودبلوماسي.

العالم - ايران

يتبع..

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