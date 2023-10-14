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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
أمير عبداللهيان يتوجه إلى قطر
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بيروت متوجها إلى الدوحة على رأس وفد سياسي ودبلوماسي.
العالم - ايران
يتبع..
تصنيف :
إیران
قطر
سياسة
كلمات دليلية :
قطر
عبداللهيان
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