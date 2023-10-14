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ثاني تظاهرات لعوائل الاسری الاسرائيليين ضد نتنياهو

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

شهدت الاراضي المحتلة ثاني تظاهرات احتجاجية خلال 24 ساعة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من القدس:"كلما طالت الحرب الاسرائيلية ضد غزة، زاد الغليان والغضب الاسرائيلي ضد بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة".

وأكد مراسل قناة العالم خروج ثاني تظاهرة لعوائل الاسری الاسرائيليين لدی المقاومة الفلسطينية، وأشار الی ان المتظاهرين، نفذوا وقفة احتجاجية امام وزارة الحرب الاسرائيلية في تل ابيب.

وأوضح مراسل العالم ان مئات الصهاينة والمستوطنين شاركوا في هذه التظاهرة مطالبين انهاء الحرب والبدء المفاوضات لإعادة الاسری من قطاع غزة.

وسبقت هذه التظاهرة، تظاهرة اخری طالبت بمحاسبة بنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة واجراء عملية مفاوضات مع حماس لإعادة الاسری من غزة.

وتوقع مراسل قناة العالم خروج تظاهرة اخری ضد حكومة نتنياهو وسياسة اطالة أمد الحرب في قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

وأكد ان المعارضة الاسرائيلية ايضاً بدأت الابداء بمعارضتها ضد سياسات نتنياهو، فقد قال يائير لابيد بعدما طلب منه الانضمام الی حكومة نتنياهو: لايمكن المشاركة في هذه الحكومة وإعطاء طوق النجاة لبنيامين نتنياهو الذي لم يأت بجديد وانما جلب الهلاك، مطالباً بالتوجه الی انتخابات مبكرة واسقاط حكومة نتنياهو.

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