رئيسي : "طوفان الاقصى" سيف مسلول بوجه التصعيد الصهيوني

العالم - ايران

قال ذلك السيد رئيسي في اتصال هاتفي، اجراه عصر اليوم السبت، مع سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"؛ مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحرص على تعزيز اواصر الجوار ورفع مستوى الثقة بين البلدين.

كما اشاد الرئيس الايراني بالدور البناء التي تتبناه سلطة عمان لتسوية القضايا الاقليمية.

وفي اشارة الى عملية طوفان الاقصى النوعية، استنكر رئيسي سياسة الكيان الصهيوني المتمثلة في قطع الماء والكهرباء ومنع ايصال الغذاء والدواء على قطاع غزة؛ مبينا ان الاحتلال يسعى من خلال ذلك الى تنفيذ مخطط الابادة الجماعية والتهجير القسري ضد اهالي غزة.

واعتبر الرئيس الايراني، ان الدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب وعلى راسه امريكا، لجرائم الصهاينة، ادى الى تفاقم وتعقيد الوضع اكثر من اي وقت مضى؛ مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة من قبل البلدان الاسلامية واحرار العالم، لوقف الة القتل الصهيونية.

واكمل رئيس الجمهورية : ان المتوقع من الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية، هو ان تضع نصب اعمالها التحقيق بشأن الوضع الكارثي الذي يسود القطاع حاليا.

الى ذلك، اكد سلطان عمان على ضرورة منع تنفيذ مخطط التهجير القسري في حق الشعب الفلسطيني.

واذ عبّر عن تاييده لمواقف الرئيس الايراني حول توظيف طاقات الامة الاسلامية لوقف الظلم والمجازر في قطاع غزة، اكد "السلطان هيثم بن طارق" على استمرار الاتصالات بين مسقط وسائر الاطراف التي تستطيع القيام بدور مؤثر في سياق وضع حدّ لهذه الجرائم.