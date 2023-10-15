الفنان المصري أحمد فهمي: افتحوا لنا نروح مشيا لفلسطين

العالم - مصر

وكتب فهمي في تدوينة: “افتحولنا نروح حتى لو مشي… فلسطين حرة”.

كما أعلن عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وطالب بتجميع تبرعات لدعمهم.

من ناحية أخرى، نشر أحمد فهمي في مقطع فيديو قصير نشره على حسابه بموقع انستغرام: “اللي بيحصل في فلسطين ده جرائم حرب وتطهير عرقي ومدبحة جماعية لشعب هما أهلنا واخواتنا وكل دقيقة بيموت أرقام كبيرة ستات وأطفال وعواجيز والاعلام الغربي بيعكس الصورة وبيطلعهم ضحايا”.

وأضاف: “دورنا اننا نتكلم ونوضح ده ودورنا نلم تبرعات على قد ما نقدر، أنا ببدأ حملة للهلال الأحمر المصري وهعمل منشن لمجموعة من زمايلي أنهم يتكلموا وأنهم يتبرعوا وهبدأ بعمرو يوسف، مصطفى خاطر، أحمد حلمي، حازم إمام، حسام غالي وهما برضه يعملوا منشن لزمايلهم”.