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الفنان المصري أحمد فهمي: افتحوا لنا نروح مشيا لفلسطين

الفنان المصري أحمد فهمي: افتحوا لنا نروح مشيا لفلسطين
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

وجه الفنان المصري أحمد فهمي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” طالب فيها بالذهاب إلى فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني.

العالم - مصر

وكتب فهمي في تدوينة: “افتحولنا نروح حتى لو مشي… فلسطين حرة”.

كما أعلن عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وطالب بتجميع تبرعات لدعمهم.

من ناحية أخرى، نشر أحمد فهمي في مقطع فيديو قصير نشره على حسابه بموقع انستغرام: “اللي بيحصل في فلسطين ده جرائم حرب وتطهير عرقي ومدبحة جماعية لشعب هما أهلنا واخواتنا وكل دقيقة بيموت أرقام كبيرة ستات وأطفال وعواجيز والاعلام الغربي بيعكس الصورة وبيطلعهم ضحايا”.

وأضاف: “دورنا اننا نتكلم ونوضح ده ودورنا نلم تبرعات على قد ما نقدر، أنا ببدأ حملة للهلال الأحمر المصري وهعمل منشن لمجموعة من زمايلي أنهم يتكلموا وأنهم يتبرعوا وهبدأ بعمرو يوسف، مصطفى خاطر، أحمد حلمي، حازم إمام، حسام غالي وهما برضه يعملوا منشن لزمايلهم”.

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الفنان المصري أحمد فهمي: افتحوا لنا نروح مشيا لفلسطين