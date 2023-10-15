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في أكثر من 15 منطقة..

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة والقدس‎

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، وعلى رأسها مدينة الخليل مستخدمة آليات عسكرية، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

العالم - الإحتلال

ونقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت الشيخ علاء الجعبة بعد اقتحام منزله.

وحسب الشهود، فإن الجيش انسحب من مدينة طوباس بعد دهمها واعتقال فلسطيني، بينما أسفرت الاشتباكات عن 3 إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كذلك قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، وقرية قبيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمال رام الله، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، حسب شهود العيان.

وشهدت مدينة نابلس دهم من قِبل قوات الاحتلال واعتقال عدد من الفلسطينيين، في حين اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الجيش لبلدة لعيساوية بالقدس المحتلة، وفق الشهود.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت حتى اللحظة أكثر من 15 منطقة بالضفة والقدس، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

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