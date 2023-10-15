شاهد.. حشود غفيرة في المغرب تصدح حناجرها لفلسطين

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من وسط التظاهرات في الرباط "أشرف النقاش" إن الحشود الغفيرة منذ ساعة ونصف وما زالت تردد الهتافات المنددة للتطبيع، والشعارات الداعمة لفلسطين والمؤازرة للغزين في ظل العدان الإسرائيلي المستمر عليهم.



وأضاف، أن الحشود منذ الساعة السادسة صباحا توافدت من كل أنحاء المغرب من الشمال والجنوب إلى ساحة الاحد في قلب العاغصمة المغربية الرباط، بحيث شهدت محطات القطارات مشاهدة غير معهودة من الكبار والصغار حاملين الأعلام الفلسطينية متوجهين نحو الساحة.



وأوضح أن الحضور جاء من المدن المجاورة للرباط من الدار البيضاء وسائر المدن ويتكون من احزاب سياسية يسارية وفدارلية اليسار والحزب الاشتراكي وشخصيات معروفة، مشيرا إلى الجبهة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع دعت إلى مسيرة مناصرة لغزة لكن المغاربة المتعطشون لدعم القضية الفلسطجينية حولوا المسيرة إلى حشود غفيرة صدحت حناجرهم للقدس وغزة.



وأشار مراسلنا إلى إن المغارية إلى الآن نظموا اكثر من 82 مظاهرة دعما للمقاومة الفلسطينية ولعملية طوفان الأقصى كما نظموا اكثر من 52 وقفة تبدأ عقب الصلاة.