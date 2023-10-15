الشعب المغربي يتوحد ضد الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع + صور

العالم - المغرب

واحتشد عشرات الآلاف من جميع أطياف الشعب المغربي ومن مختلف التنظيمات والهيئات المدنية والسياسية والنقابية، اليوم الأحد، وسط العاصمة المغربية الرباط، للقيام بالدور التاريخي للمغرب المعروف بدعم القضية الفلسطينية.

وردد المتضامنون شعارات موحدة من قبيل "الشعب يرد تحرير فلسطين"، و"بالروح والدم نفديك يا شهيد"، و"من المغرب إلى فلسطين، شعب واحد لا شعبين"، و"عالقدس ريحين شهداء بالملايين"، و"المقاومة أمانة والتطبيع خيانة".

وتحركت شخصيات قيادية بالمسيرة من باب الحد في اتجاه مقر البرلمان حاملة لافتة تؤكد مساندة الشعب المغربي لطوفان الأقصى ورفضه كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال الغاشم.

وسارت قيادات الهيئات والمنظمات جنبا إلى جنب وضمنهم رئيس حركة التوحيد والإصلاح أوس رمال، والقيادي الاستقلالي امحمد خليفة والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن، ومنسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبد القادر العلمي، والوزير السابق عبد العزيز العماري، نبيلة منيب الأمين العامة لحزب الاشتراكي الموحد.

كما سار في مقدمة المسيرة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ونائب في جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، والأستاذ الجامعي أحمد كافي، الحقوقي محمد الزهار، ورئيس المرصد المغربي لمناهضو التطبيع أحمد ويحمان، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عز الدين توفيق، والمفكر أبو زيد الإدريسي، والحقوقي أحمد المرزوقي.