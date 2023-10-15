بكين تعلن موقفها تجاه "التصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي"

العالم - آسيا والباسفيك

وقال وانغ في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق نص المحادثة الرسمي الذي نشرته الصين، إن "السبب الأساسي.. لوضع فلسطين و[إسرائيل] الجاري هو أنه تم حرمان الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة منذ مدة طويلة".

من جانب آخر، قال وانغ يي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، هاتفيا، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس" وأن "العقاب الجماعي" لسكان غزة يجب أن ينتهي".

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الصينية:"أن بكين "تعارض وتدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك الضمير الإنساني والأعراف الأساسية للقانون الدولي".

وأضاف " تصرفات [إسرائيل] تجاوزت حدود الدفاع عن النفس".

وشدد الوزير الصيني على أنه "يتعين على [إسرائيل] الاستماع إلى نداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووقف العقاب الجماعي لشعب غزة".

وذكر أن بكين "تجري اتصالات مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب"، وأن "الأولوية العاجلة يجب أن تكون ضمان سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأعرب عن استعداد الصين "للعمل مع السعودية والدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية العادلة ووضعها على المسار الصحيح نحو حل عادل ودائم على أساس الدولتين".

وذلك في وقت تتبنى بكين موقفا واضحا بشكل متزايد من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف غاراته على قطاع غزة، وقتل 2329​​ فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9 آلاف و42 آخرين.