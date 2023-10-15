أهالي ديرالبلح بغزة: إن لم تقتلنا الصواريخ سيقتلنا الجوع + فيديو

العالم – خاص بالعالم

واستطلعت مراسلتنا إسراء البحيصي من وسط مدينة دير البلح حيث نزح المواطنون وبالتحديد أمام المخبز الوحيد الذي يغذي هذه المنطقة التي يسكنها في هذه اللحظات مئات الآلاف من المواطنين.

ورصدت الكاميرا طوابير المواطنين الذين يتواجدون أمام هذا المخبز والذين حتى لا يستلمون الخبز بشكل فوري بل يأخذون ورقة ثم يعودون بعد ساعات حتى تتمكن المخابز من إعداد الخبز اللازم لهم.

ورصدت كاميرا العالم الطابور الطويل لحجم المواطنين المتواجدين هناك والذين عدد كبير منهم من النازحين.

الصورة و الرسالة من المواطنين في وسط غزة هي "إن لم تقتلنا الصواريخ سيقتلنا الجوع!".. هذه رسالة آهالي قطاع غزة في القرن الحادي والعشرين لكل العالم ولكل المؤسسات الدولية ولكل الأشقاء المسلمين والعرب.

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