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أهالي ديرالبلح بغزة: إن لم تقتلنا الصواريخ سيقتلنا الجوع + فيديو

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ديرالبلح (العالم) 2023.10.15 – رصدت كاميرا قناة العالم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمواطنين وتوافدهم على المخابز في مدينة دير البلح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل.

العالم خاص بالعالم

واستطلعت مراسلتنا إسراء البحيصي من وسط مدينة دير البلح حيث نزح المواطنون وبالتحديد أمام المخبز الوحيد الذي يغذي هذه المنطقة التي يسكنها في هذه اللحظات مئات الآلاف من المواطنين.

ورصدت الكاميرا طوابير المواطنين الذين يتواجدون أمام هذا المخبز والذين حتى لا يستلمون الخبز بشكل فوري بل يأخذون ورقة ثم يعودون بعد ساعات حتى تتمكن المخابز من إعداد الخبز اللازم لهم.

ورصدت كاميرا العالم الطابور الطويل لحجم المواطنين المتواجدين هناك والذين عدد كبير منهم من النازحين.

الصورة و الرسالة من المواطنين في وسط غزة هي "إن لم تقتلنا الصواريخ سيقتلنا الجوع!".. هذه رسالة آهالي قطاع غزة في القرن الحادي والعشرين لكل العالم ولكل المؤسسات الدولية ولكل الأشقاء المسلمين والعرب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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