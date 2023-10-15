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الشتات الفلسطيني ودوره في رفد المقاومة الفلسطينية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذه الحلقة من برنامج نوافذ إلى المقاومة الفلسطينية والشتات الفلسطيني وتطل عليكم من ضاحية بيروت الجنوبية.

العالم نوافذ

"وشد رحال العودة إلى الاقصى ليس ببعيد.. فالطوفان وضع المنطقة على عتبة فجر جديد".. هذا هو لسان حال فلسطينيي الشتات، يحدوهم أمل بنصر كبير ويقين بحتمية العودة وزوال الكيان.

هو انتصار تأخر لأن انظمة عربية تخاذلت وأخرى خانت وحمت الكيان.. ما نشهده هو استعادة للعزة الفلسطينية وانهيار لأسوار الكيان وموعد العودة بات ذات حين قريب.

فلسطينيو الشتات لم يهدأوا يوما ولم ينسوا ولم يستسلموا لواقع مرفوض وحق مسلوب.. فكيف كان الدفاع عن القضية وبأية وسيلة؟

وتستضيف هذه الحلقة الأستاذ مروان عبد العال الروائي والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمحامي والباحث السياسي الأستاذ صالح أبو عزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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الشتات الفلسطيني ودوره في رفد المقاومة الفلسطينية

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