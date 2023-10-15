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أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الصهيوني: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم

أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الصهيوني: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الصهيوني "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم" وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري بحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة: "العدو الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا".

وأضاف أبو حمزة: "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم".

وأردف: "نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر"، متابعا: "ما زلنا نخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح".

وتوجه الناطق باسم "سرايا القدس" لإسرائيل قائلا: طأعدننا لكم رجالا يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة فأهلاً بكم في رحاب الجحيم".

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