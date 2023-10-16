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ايران تحول أرصدة من العراق الى سلطنة عمان

ايران تحول أرصدة من العراق الى سلطنة عمان
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

إتفق محافظ البنك المركزي الايراني مع نظيره العماني، على تسريع عملية الافادة من أرصدة تم تحويلها من العراق الى السلطنة.

العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع محافظ البنك المركزي " محمد رضا فرزين " مع محافظ المركزي العماني طاهر بن سالم العمري على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش مساء الاحد.

وأوضح المركزي الايراني في بيان، أنه على ضوء تجويل جزء من أرصدة النقد الاجنبي من العراق الى عمان وايضا على خلفية التجربة السابقة من التعاون الجيد للمصرف المركزي العماني في تحويل وصرف الأرصدة المغلقة، ناقش الجانبان ضرورة تسريع وتيرة الافادة من هذه الارصدة الجديدة لاستخدامها في اهداف تجارية وتطوير التعاون الاقتصادي البناء بين ايران وعمان.

من جانبه أشار محافظ المركزي العماني، الى التزام بلاده بالتعاون المصرفي والنقدي فيما يخص الاموال الايرانية المحولة، مؤكدا بالوقت ذاته على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

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