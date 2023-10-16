ادانات ومسيرات تضامنية مع غزة أمام البيت الأبيض ومدن غربية وعربية

وأمام قنصلية الإحتلال الإسرائيلي في لوس أنجلوس احتشد آلاف المتظاهرين مطالبين باستعادة الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه ووقف اعتداءات الإحتلال عليه. وأكد المشاركون على تضامنهم مع الفلسطينيين ومقاومتهم في معركة 'طوفان الأقصى'.

العاصمة النمساوية فيينا شهدت وقفة تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني ندد خلالها المشاركون بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق اهالي قطاع غزّة وبالصمت الأوروبي والدولي تجاه هذه الجرائم، مطالبين بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم لحق الشعب الفسطيني أمام المحاكم الدولية.

الآلاف خرجوا إلى شوارع العاصمة الاسترالية سيدني مرددين هتافات مؤيدة لمقاومة الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال وخاصة بحق أهالي وأطفال قطاع غزّة.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ووسط اجراءات أمنية مشددة شارك المئات في تظاهرة دعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، واستنكاراً للعدوان المتواصل و'الابادة الجماعية' التي يمارسها الكيان قطاع غزّة، وطالب المتظاهرون بفك الحصار المفروض على القطاع.

وبعد أيام من منع السلطات للتظاهر خرج المئات إلى ساحة مدينة فرانكفورت الألمانية رافعين الأعلام الفلسطينية، ومؤكدين تضامنهم مع شعبها ورفضهم جرائم الإحتلال.

وفيما شهدت العاصمة الهولندية أمستردام تظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين وشعبها، واصل الاف الأتراك تنظيم تجمعات الدعم لفلسطين ولغزة والمقاومة، وهذه المرة في عاصمتهم الاقتصادية اسطنبول.

مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة المغربية الرباط وانطلقت المسيرة الشعبية التضامنية من ساحة أمام مبنى البرلمان، مرددة شعارات تندد بعمليات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومستهجنة الموقف الأمريكي والغربي الداعم لإسرائيل.

مجلس عشائر ومكونات البصرة في العراق نظموا وقفة تضامنية، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني، ومنددين بجرائم الاحتلال الوحشية ضد اهالي غزة، داعين الى إيصال المساعدات اليهم.

ونظّم اتحاد الصحفيين السوريين وقفة احتجاجية في العاصمة السورية دمشق، تنديداً بجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي باستهداف الإعلاميين ووقوفاً مع الفلسطينيين في غزة في معركة طوفان الأقصى.