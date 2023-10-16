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فيديو مؤلم..لحظة وداع والد محمد الدرة مع اثنين من أفراد عائلته الشهداء في غزة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية ، فيديو "مؤلماً" يظهر والد الشهيد محمد الدرة، وهو يودع اثنين من أفراد عائلته سقطا شهيدين في القصف الوحشي المستمر على قطاع غزة منذ 9 أيام. 

العالم-فلسطين

بحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، أظهرت مشاهد لحظة توديع والد محمد الدرة لاثنين من أشقائه، وقال مخاطبا إياهما: "مع السلامة يا إخواني.. الله يسهل عليكم، احجزوا لي مكان جنبكم.. الله يرحمكم ويرحم جميع شهدائنا، وربنا يصبرنا".

وكان والد جمال، والد محمد الدرة في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، قال؛ إنه لا يزال يشعر بالألم والحسرة لعدم تمكنه من رؤية ولده وتقبيله قبل مواراته الثرى في مدينة البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد الطفل محمد الدرة؛ الذي اعتبر أيقونة "انتفاضة الأقصى"، يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2000، أي بعد يومين من انطلاقة شرارة الانتفاضة في 28 من الشهر ذاته، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أريئيل شارون، المسجد الأقصى المبارك.

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