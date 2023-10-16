حماس: لا صحة للأنباء عن هدنة لساعات أو فتح معبر رفح

العالم - فلسطين

ودعا الرشق في تصريح مقتضب له اليوم الاثنين، وسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد على أي مصادر غير المصادر الرسمية في المقاومة ولجنة العمل الحكومي في غزة.

وفي وقت سابق، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عدم تلقي أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم.

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام (إسرائيلية).

وتجمع العشرات من المواطنين من حملة الجنسيات المزدوجة والأجنبية لليوم الثاني قرب معبر رفح، بعد أنباء عن فتحه اليوم لمرورهم والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

والأسبوع الماضي، قصفت طائرات الاحتلال معبر رفح عدة مرات ما أدى إلى إلحاق دمار به وتقطع شبكة الاتصالات، ما تسبب بإغلاق المعبر.

ولاحقًا أغلقت السلطات المصرية البواية المصرية بجدار إسمنتي، فيما هناك المئات من العالقين في مصر والعريش يترقبون العودة إلى غزةن فيما يأمل العشرات من حملة الجنسيات المزدوجة مغادرة القطاع.