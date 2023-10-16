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من كلب مريض إلى جسم طفل إسرائيلي متفحم

فضيحة جديدة لنتنياهو...صحفي أميركي يكشف عن زيف صورة الطفل المتفحم!!

فضيحة جديدة لنتنياهو...صحفي أميركي يكشف عن زيف صورة الطفل المتفحم!!
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

 كشف الصحفي الأميركي جاكسون هينكل زيف صورة الطفل المتفحم التي نشرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعم بانها لطفل "إسرائيلي" أحرقته حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

العالم - الإحتلال

ووفقا لتقارير صحفية فإن الصحفي الأميركي كشف أن صورة الطفل المزعوم تعود إلى كلب في عيادة طب بيطري تم تزييفها عن طريق الذكاء الاصطناعي، غير أن الإعلام الغربي ما لبث أن ردد أكاذيب نتنياهو دون تحقق أو دليل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن زعم قبل أيام انه شاهد صور "أطفال إسرائيليين" ذبحتهم حماس قبل أن يعود إلى البيت الأبيض، وينفي مشاهدة بايدن للصور بنفسه مؤكدا أنه سمع عنها فقط من رئيس الوزراء الصهيوني.

مع ذلك، ما زال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يردد أكاذيب الاحتلال بحق المقاومة أينما ذهب وكلما تحدث، وكأن تزييف الصور والأحاديث لم يكتشف.

لكن إصرار بلينكن وغيره من الساسة المنحازين لكيان الاحتلال ، لم تحل دون تراجع بعض وسائل الإعلام الغربية عن موقفها والاعتراف بأنها سمعت عما فعلته حماس، دون أن تشاهد أو تتحقق كما فعلت “سي إن إن” الأميركية والإندبندنت البريطانية.

في الوقت نفسه، الذي تواصل فيه بعض وسائل الإعلام استقاء معلوماتها المزيفة من الجندي الصهيوني المتطرف ديفيد بن زيون، دون احترام لمبدأي الحقيقة والتحقق اللذين طالما تغنت بهما، فإن عشرات الأطفال في قطاع غزة يقتلون بقنابل إسرائيل كل يوم، دون أن يتحدث عنهم أحد، أو يبكيهم أحد كما بكى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على صورة الطفل المزيف التي نشرها نتنياهو

وفي حين استشهد 700 طفل فلسطيني في غزة جراء القصف الصهيوني للمنازل والمستشفيات والأسواق، وظهرت صورهم للعالم دون تزييف أو تلفيق أو حاجة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن ساسة الغرب وإعلامه ما زالوا يتحدثون عن قتلى صهاينة المزعومين من الأطفال، والذين يتحدث عنهم مسؤولو تل أبيب وإعلامها، ولم يرهم أحد.

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من كلب مريض إلى جسم طفل إسرائيلي متفحم فضيحة جديدة لنتنياهو...صحفي أميركي يكشف عن زيف صورة الطفل المتفحم!!

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