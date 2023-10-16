أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023

جمهوري اسلامي ..

ايران تحذر من تبعات وتداعيات إستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد غزة

سياست روز ..

رئيس الجمهورية لماكرون هاتفيا.. الميدان سيتوسع مالم تتوقف المذابح ضد أبناء غزة

ايران ..

رئيس الجمهوية.. المقاومة الفلسطينية وكل شعوب العالم الحرة ستتصدى لمخطط تهجير سكان غزة

جوان ..

طهران في إنذار للصهاينة وأمريكا.. لن نقف مكتوفي الأيدي مقابل إقتحام غزة

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. غزة ستتحول إلى مقبرة للإحتلال إذا ما شن حربا برية

ابرار ..

الكيان الصهيوني يواصل إرتكاب مجازر رهيبة ضد المدنيين في قطاع غزة

خراسان ..

جبهات جديدة في حالة إستعداد وإنذار قصوى مع تصعيد الكيان جرائمه البشعة بغزة

عصر ايرانيان ..

قوى وفصائل المقاومة بلبنان والعراق توجه إنذارا خطيرا للكيان الصهيوني

كيهان ..

تظاهرات حاشدة في مختلف بلدان العالم تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني وتضامنا مع غزة

افتاب يزد ..

محافل إعلامية غربية تحذر .. "إسرائيل " ستقف على حافة الهاوية بشن حرب برية

مردم سالاري ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( هناك مفاجآت جديدة تنتظر الصهاينة )..المقاومة الفلسطينية قصفت مؤخرا اهدافا بعمق فلسطين المحتلة بصاروخ عياش مئتين وخمسين في رسالة عملية للكيان بشأن قدراتها الصاروخية , في الواقع تستعد المقاومة لتفجير مفاجآت عديدة في اي هجوم صهيوني على قطاع غزة .

(الكيان يخطئ في حساباته تماما اذا ما تصور أن طوفان الأقصى التي مرغت أنفه بالوحل هي آخر مافي جعبة المقاومة). في الواقع اخذت حماس واخواتُها من فصائل المقاومة بعين الاعتبار لدى تخطيطها لعملية طوفان الاقصى احتمالَ قيامِ الكيان بشن عدوان واسع , واَعدَّت له مفاجآتٍ جديدةً بالتاكيد .

كيهان ..

في مقالها ( الحرب بالجبهة الشمالية بدأت بالفعل ) كتبت صحيفةُ كيهان ..هناك تبادلٌ متزايد لاطلاق النار والتراشق بالصواريخ في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة الى درجةٍ جعلت محافل اعلامية عبرية تُحذر من ان الجبهة الشمالية اشتَعَلَت بالفعل وان الحربَ بين الكيان وحزبِ الله لبنان قد بدأت عمليا .( إن التسخين الحالي في الجبهة الشمالية للكيان قد يتحوَّل لحرب مفتوحة وشاملة في حال إقتحام القوات الصهيونية غزة برا) ان هذا الاحتمال بات مطروحا تماما مع تسارع وتفاقم وتيرة التصعيد العسكري بين الطرفين.

ان كوابيسَ الصهاينة من قدرات حزب الله الصاروخية والهجومية قد تتحقَّقُ اذا ما غامَرَ الصهاينةُ بشن حرب برية على غزة.

مردم سالاري ..

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء على تفاقم الاجواء بين اوكرانيا والمانيا في مقالها ( جدل ساخن بين برلين وكييف)..العلاقاتُ الالمانية الاوكرانية دخلت مرحلةَ فتور علني بعد ان تحول عَتَبُ برلين بشأن الدعم العسكري الالماني الى انتقاداتٍ حادة وتذكيرٍ بجرائم الحرب العالمية وغيرِ ذلك. فكييف حثَّت برلين على الاعتراف بمسؤوليةِ اخطاءِها مقابل اوكرانيا في الحربيْن العالميتين والتصرُّفِ والتعاملِ على هذا الاساس.

( هذه الإنتقادات جاءت ردا على رفض ألمانيا إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز تاروس لأوكرانيا ولتذمرها من مطالبات الأخيرة )

ان هذه الاجواء مؤشرٌ واضح على وجود استياءٍ متزايد في بلدان حلفِ الناتو من وطأة الدعم لاوكرانيا على اقتصادياتِها خاصة في ظلِ غيابِ اي افقٍ واضح عن مستقبل الحرب باوكرانيا.

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( نظرة على إدعاء فارغ)..دأب الكيان الصهيوني ومنذ تلقّيه الهزيمةَ الكبرى بعملية طوفان الاقصى , على اثارةِ ضجة كبرى بشأن عزمه على شنِ حرب برية شاملة على غزة , وسارَعَ الاعلام الغربي والعبري لتغطية انباء الاستعداداتِ العسكرية الصهيونية مع التهويل المبالَغِ فيه في حجمها واهدافِها .

( إن الواقع هو شيئ آخر تماما اذ يبدو أن الكيان نفسه متردد حيث تتقاذفه مخاوف جدية من تبعات إقتحام غزة برا) . ان مخاوفَ الكيان رغمَ الدعم الامريكي والاوروبي تدور حول عدة قضايا بينها احتمالُ اشتعال عدة جبهات وايضا احتمالُ التورط بكمائنِ ومصيداتِ المقاومة بغزة هذا الى جانب واقع انهيارمعنويات الجيش الصهيوني للحضيض .

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يحمل عنوان ( منظمة أطباء بلا حدود تدين جرائم الكيان ) جاء فيه .. شجب بيانٌ صادر عن منظمة اطباء بلا حدود الدولية المجازرَ الرهيبة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين وخاصة بحق الاطفال في غزة .( منظمة أطباء بلا حدود عبرت عن قلقها العميق إزاء تعمّد القوات الصهيونية إستهداف المدارس والمستشفيات في غاراته الوحشية على غزة ), وبيانُ المنظمة سلط الضوءَ بشكل صريح على تجاهل الكيان حتى للحد الادنى من القوانين والاعراف الدولية والانسانية في هجماته الوحشية على المناطق السكنية والمدنيين في قطاع غزة , كما استنكرت المنظمةُ الحصارَ اللاانساني الذي يَفرضه الكيان على غزة.