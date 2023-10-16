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طيران استطلاعي صهيوني فوق المناطق الحدودية فجرًا بعد ليل متوتّر

طيران استطلاعي صهيوني فوق المناطق الحدودية فجرًا بعد ليل متوتّر
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الازرق على الحدود مع الكيان الصهيوني، عاشت ليلًا متوترًا وحذرًا بعد القصف الذي تعرضت له أكثر من منطقة. 

العالم - لبنان

واضافت الزميلة مريم علي، ان الجديد شنّ العدو هجمات على تلة بلاط التي لا تعتبر متاخمة للحدود بواسطة الطيران الحربي المروحي وتوسيع دائرة استهدافاته ليصل الى رأس الناقورة حيث تواجد مقر الكتيبة الماليزية التي استهدف بصاروخ مباشر دون تسجيل إصابات.

اما ليلًا فأطلق العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة وعددًا من القذائف الفوسفورية في محيط بلدة الضهيرة.

كما شهدت سماء المنطقة فجرًا طائرات استطلاع معادية.

و أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ازدياد حركة النزوح من المناطق المستهدفة الى مدينة صور وغيرها من المناطق اللبنانية الآمنة.

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