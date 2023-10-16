رئيسي: الوضع الحالي في غزة يزيد احتمال توسيع نطاق المواجهة لجبهات أخرى

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم الاثنين، أعرب السيد رئيسي عن ارتياحه لتوسيع عملية التفاعلات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، واكد على ضرورة تسريع التقدم، خاصة في مجالات الطاقة والنقل.

كما قيم الرئيس الايراني مواقف روسيا في إدانة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة بالإيجابية، وقال: بالنظر إلى ما يحدث في غزة، هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب والمواجهة إلى جبهات أخرى، وان حدث هذا الامر، سيكون من الصعب السيطرة على الوضع. ولذلك، نتوقع من جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك روسيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، أن تلعب دورا أكثر فعالية في وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وصرح إن الكيان الصهيوني يسعى لارتكاب جرائم وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل في غزة بهدف التعويض عن هزيمته المذلة واضاف: إن القصف الواسع النطاق والأعمى واستخدام الأسلحة والمعدات الثقيلة وغير التقليدية ضد المناطق السكنية من جهة وإجبار أعداد كبيرة من السكان على ترك منازلهم وديارهم من جهة أخرى، هي بالتأكيد أمثلة واضحة على الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن قادة الكيان الصهيوني يحاولون ربط جذور الأحداث الأخيرة بأسباب خارجية، وقال: يجب البحث عن جذور هذه الأحداث خلال 75 عاما من القمع والجريمة والفصل العنصري والمجازر وانتهاك حرمات الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته.

كما اعتبر رئيسي نهج الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في الدعم الأعمى للكيان الصهيوني بمثابة تشجيع للصهاينة لتكثيف ومواصلة الإبادة الجماعية في غزة وأوضح: ان الكارثة الكبرى التي تحدث الآن في المنطقة هي نتيجة السياسات الفاشلة للولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان الصهيوني.

وشدد على أن وقف هجمات الكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن اليوم ورفع الحصار عن غزة يجب أن يكون أولوية جميع الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقال: ان الصداقة وحسن الجوار إلى جانب المواقف المشتركة بين البلدين ومواقفهما المشتركة بشأن القضية الفلسطينية يمكن ان تشكل ارضية مناسبة للتشاور والسعي إلى إرساء وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وحول اقتراح الرئيس الروسي بشأن دور إيران في وقف الاشتباكات ودخول فصائل المقاومة في العملية السياسية، قال: لقد أكدنا مرات عديدة أن دعم فلسطين هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، لكن فصائل المقاومة نفسها مستقلة في تحديد واتخاذ القرارات. وبطبيعة الحال فإن أي عمل تقوم به فصائل المقاومة ضد العدوان الصهيوني يجب أن يحظى بموافقة الجميع، لأنه دفاع مشروع عن النفس.

بوتين: تحليل روسيا لأسباب الأزمة الحالية في غزة هو نفس تحليل إيران

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحليل روسيا لأسباب الأزمة الحالية في غزة هو نفس التحليل الإيراني، واعتبر ان الهجمات الواسعة التي تشنها "اسرائيل" على منطقة كثيفة يسكنها أكثر من مليوني شخص أعزل، ليس له أي مبرر ويجب إيقافه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الرئيس الروسي أن تنفيذ العمليات البرية في غزة ستكون له تداعيات واثمان باهظة جدا على الصعيدين العسكري والإنساني، وقال: ان الأميركيين سعوا للدفع بإستراتيجيتهم الخاصة بهم لحل القضية الفلسطينية بمفردهم، لكن هذا الحل فشل وان روسيا قلقة من انتشار النزاع الحالي في غزة إلى مناطق أخرى.