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في ظل وقف حركة الطيران عبر مطارات الاحتلال

واشنطن تجلي رعاياها من الأراضي المحتلة بحرا

واشنطن تجلي رعاياها من الأراضي المحتلة بحرا
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

بدأت السفارة الأميركية في الاراضي المحتلة، اليوم الاثنين، إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة تل أبيب عبر ميناء حيفا، كما طلبت من مواطنيها البقاء بالقرب من معبر رفح، بانتظار تقييم الوضع هناك.

العالم-فلسطين

وأظهرت صور التحاق عدد من الأميركيين بالرحلة التي من المقرر أن تنقلهم إلى قبرص.

ولجأت الولايات المتحدة إلى خيار نقل مواطنيها بحرا، في ظل وقف حركة الطيران عبر المطارات الإسرائيلية بسبب الصواريخ التي تطلقها المقاومة في غزة.

وفي شأن متصل، قالت السفارة الأميركية، في بيان، إنه من المتوقع فتح معبر رفح بحدود الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وتوقعت أن تظل الحالة في المعبر متقلبة.

وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كان سيُسمح للمسافرين بالعبور؛ كما نفت السفارة معرفتها بتوقيت حدوث ذلك.

من جانب آخر، أعلنت الخارجية الأميركية تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا أميركيا خاصا للقضايا الإنسانية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن ساترفيلد سيقود الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة والتنسيق مع الشركاء لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن المبعوث الجديد سيركز على ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

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