بايدن..لا يرى لا يسمع  

العالم – كشكول

في الوقت الذي قارب عدد شهداء غزة 3000 شهيد خلال 10 ايام، وابيدت عشرات العوائل، وسويت مناطق سكنية واسعة مع الارض، وفي الوقت الذي يعلن الكيان الاسرائيلي رسميا، انه قطع الماء والدواء والغذاء والكهرباء والوقود عن غزة المحاصرة برا وبحرا وجوا، يخرج بايدن، وفي ذات اللقاء، ليقول للعالم، "ان سكان القطاع سيحصلون على الغذاء والماء والدواء"!.

في الوقت الذي تتناقل وسائل الاعلام العالمية، مواقف لا تنسى لنساء واطفال ورجال غزة، يعلنون تحت القصف وفوق انقاض منازلهم، انهم لن يرحلوا عن ارضهم، وانهم مع المقاومة حتى اخر قطرة دم، نرى بايدن يعلن "انه يؤيد القضاء على حماس بشكل كامل.. لانها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني"، متناسيا، انه لولا الحاضنة الشعبية، لما تمكنت حماس من الصمود، ولولا الحاضنة الشعبية، لما استطاعت حماس ان تذل ربيبته "اسرائيل وجيشها"، فالعالم بات يدرك ان سبب هذا الهجوم الوحشي على غزة، ومنع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عنها، هو الانتقام من الحاضنة الشعبية، وإلا ما يعني كل هذا الحقد على الاطفال والنساء.. ان بايدن بالاضافة الى خرفه اثبت انه اعمى وأصم.