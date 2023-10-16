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ابو عبيدة: بأيدينا نحو 200 أسير إسرائيلي

ابو عبيدة: بأيدينا نحو 200 أسير إسرائيلي
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة ان بأيدينا الان نحو 200 أسير إسرائيلي، لافتا الى ان لدينا محتحزين من جنسبات مختلفة وهؤلاء ضيوف لدينا سنقوم بإطلاق سراح هم عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، إن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا".

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل مصور ، اليوم الإثنين، إن "الاحتلال اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب، وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".

وأكد أن "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".

وفيما يتعلق بالأسرى قال أبوعبيدة، إن "لدى المقاومة ما بين 200 و250 أسيرا، 22 منهم فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن، آخرهم الفنان غاي أوليفز".

وأكد أن "لدى كتائب القسام وحدها نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء المدنيين الفلسطينيين وآلاف الجرحى.

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