سي إن إن: 2000 جندي من مشاة البحرية في طريقهم إلى شواطئ "إسرائيل"

العالم-الاحتلال

ونقلت قناة "سي إن إن" عن المصادر قولها: "قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى شواطئ إسرائيل. وسينضم 2000 نفر من مشاة البحرية والبحارة إلى العدد المتزايد من القوات العسكرية البحرية المحتشدة قبالة سواحل إسرائيل".

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الأمر لا يعني أن القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيستخدم في دور قتالي إذا ذهبوا إلى فلسطين المحتلة. لكن قرار وزير الدفاع أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين فيه على القوات المحددة الاستعداد للانتشار إذا صدرت لها الأوامر بالتحرك.

وفي وقت سابق، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وشدد البيت الأبيض على أن انتشارها في المنطقة يجب أن يردع أطرافا ثالثة عن توسيع التصعيد في فلسطين المحتلة.