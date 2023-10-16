الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سي إن إن: 2000 جندي من مشاة البحرية في طريقهم إلى شواطئ "إسرائيل"

سي إن إن: 2000 جندي من مشاة البحرية في طريقهم إلى شواطئ
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة "إسرائيل".

العالم-الاحتلال

ونقلت قناة "سي إن إن" عن المصادر قولها: "قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى شواطئ إسرائيل. وسينضم 2000 نفر من مشاة البحرية والبحارة إلى العدد المتزايد من القوات العسكرية البحرية المحتشدة قبالة سواحل إسرائيل".

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الأمر لا يعني أن القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيستخدم في دور قتالي إذا ذهبوا إلى فلسطين المحتلة. لكن قرار وزير الدفاع أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين فيه على القوات المحددة الاستعداد للانتشار إذا صدرت لها الأوامر بالتحرك.

وفي وقت سابق، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وشدد البيت الأبيض على أن انتشارها في المنطقة يجب أن يردع أطرافا ثالثة عن توسيع التصعيد في فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

اول دولة تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع 'اسرائيل' بعد احداث غزة

بعد غزة.. هل بقي شيء غامض أمام المطبعين؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سي إن إن: 2000 جندي من مشاة البحرية في طريقهم إلى شواطئ "إسرائيل"

خالد مشعل: لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة الصهيونية

قتيلان بإطلاق نار في بروكسل

الخارجية الإيرانية تصف تطبيع العلاقات بين دول عربية وكيان الاحتلال بالخطأ

ابو عبيدة: بأيدينا نحو 200 أسير إسرائيلي

جيش الاحتلال يحاول تلميع صورته بعد الهزائم في غلاف غزة