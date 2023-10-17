الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في العداون الصهيوني على قطاع غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا، الاثنين بتوقيت واشنطن.

العالم - روسيا

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الاسرى وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تمسية أي طرف.

وقد صوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.

وعقب التصويت، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن طرح مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه.

وقال نيبينزيا "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية".

روابط ذات صلة

روسيا توزع مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب الرئيس الايراني يبدأ زيارة الى بيلاروسيا

كولومبيا تطرد سفير الإحتلال

بايدن يعلن هدف زيارته إلى تل ابيب

رشقات صاروخية مستمرة للمقاومة وساحات الاشتباك متواصلة

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مجاهدو القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة + فيديو