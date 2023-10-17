لبنان: مراسل العالم يقف قرب مناطق يقصفها الاحتلال بقذائف فسفورية

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واضاف ان الاحتلال يقصف كامل المنطقة المفتوحة التي تحيط هذه المستوطنة من مرابط مدفعيته البعيدة داخل فلسطين المحتلة ، وذلك في اطار اعتدائته التي تطال هذه المنطقة.

وتابع ان حتى الان لم يتم الاعلان حتى الان عن وقوع اصابات او ضحايا ، مشيرا الى ان المنطقة المستهدفة هى خط عام ومسيرا للسيارات، مؤكدا ان هذا الاستهداف ياتي نتيحة الهلع التي يعيشه الاحتلال وهو يغطي هذه المنطقة من خلال قذفه المستمر لها بالقذائف الفسفورية متعمدا التي تسبب نوع من الدخان الكثيف وتحرق المكان الذي تسقط فيه .

واشار مراسنا الى انه كان في منطقة قريبة من القصف والمكشوفة تماما للاحتلال الاسرائيلي وتم ابعاده منها بطلب من المعنيين خشية تعرض الطواقم الصحفية للاستهداف المباشر.

وتحتوي القنابل أو القذائف الفسفورية على الفسفور الأبيض، وهو شكل نشيط كيميائيا من أشكال الفسفور، يشتعل تلقائيا عند ملامسة الهواء، ويحترق بشدة ومن الصعب إطفاؤه.

واستخدمت الذخائر الفوسفورية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، خاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، علما أن استخدامها محرم وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الحرب.

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