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تونس والجزائر تدعوان لــفرض وقف العدوان على غزة

تونس والجزائر تدعوان لــفرض وقف العدوان على غزة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي طال المدنيين والأطفال".

العالم - العالم الإسلامي

جاء ذلك في بيانٍ الخارجية التونسية نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عقب لقاء ثنائي جميع الوزيرين في إطار مشاركتهما في الدورة 20 لاجتماع وزراء خارجية الدول الإفريقية ودول شمال أوروبا، المنعقد في الجزائر منذ يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.

وشدد عمار وعطاف بحسب البيان على"ضرورة التصدي من قبل المجتمع الدولي للمحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه".

وتم خلال اللقاء التأكيد على "أهمية هذا الاجتماع في تدعيم التواصل وتبادل وجهات النظر بين الدول الإفريقية ودول أوروبا الشمالية بخصوص مواضيع تتعلق بالتنمية والأمن والسّلم في القارة الإفريقية"، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق قبل يومين، دعا وزير الخارجية التونسي، المجتمع الدولي "للتدخل وفرض وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، قائلا إن تل أبيب "تخترق بشكل سافر أبسط قواعد القانون الإنساني وقيم حقوق الإنسان"، وفق بيان صادرة عن الخارجية التّونسية.

ولليوم الحادي عشر على التوالي منذ 7 أكتوب الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى مقتل 2778 فلسطينيا، وإصابة 9938 آخرين، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية حركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسر ما يزيد نحو 200 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

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