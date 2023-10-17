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إيران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

إيران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة تايباد التابعة لمحافظة خراسان الرضوية "هادي رمضاني"، عن ارسال الشحنة الثالثة من المساعدات الإيرانية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان من معبر دوغارون تايباد الحدودي.

العالم - ایران

وقال رمضاني اليوم الثلاثاء إنه قد قام أهالي محافظة أصفهان وسط البلاد، بتقديم هذه الشحنة من المساعدات لمنكوبي الزلزال في مدينة هرات الافغانية.
وأضاف تشمل هذه الحزمة: أنواع المواد الغذائية والمياه المعدنية والكعك والبسكويت.

وتابع: حتى الآن، وعلى مرحلتين، تم إرسال 450 طنًا من البضائع المتبرع بها بقيمة 200 مليار ريال من إيران إلى المنكوبين بالزلزال.

وأوضح أن تتواصل مساعدات أهالي مدينة تايباد للمناطق المنكوبة بالزلزال في أفغانستان، وسيتم إرسال عدة شاحنات إلى القرى المنكوبة بالزلزال في هذه المدينة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب هرات الواقعة في غرب أفغانستان في 8 تشرين الأول/أكتوبر. كما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر في 11 أكتوبر، هذه المدينة مما خلف أكثر من ألفي قتيل.

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إيران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

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