أميرعبداللهيان: على الاحتلال وقف الإبادة الجماعية ضد فلسطين

العالم - إيران

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أميرعبداللهيان ونظيره الأيرلندي مايكل مارتن تباحثا خلاله حول التطورات في فلسطين وتصعيد هجمات الکيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى إدانة الجرائم التي يرتكبها الکيان الصهيوني في حصاره لغزة لمنع إرسال المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء والدوا و قال: إن احتمال توسع الحرب في جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية، ومن الضروري إنشاء ممرات مناسبة في أسرع وقت ممكن لإرسال المياه والغذاء والمواد الدوائية والطبية إلى سكان غزة.

وأكد أمير عبداللهيان في إشارة إلى مقتل ما بين 300 إلى 700 مدني يوميا، على أنه يجب على الکيان الصهيوني أن يوقف فورا أعمال الإرهاب والإبادة الجماعية ضد فلسطين.

كما أعرب وزير خارجية إيرلندا في هذه المحادثة الهاتفية عن قلقه إزاء توسع التوترات في الأراضي المحتلة وقال: من الضروري مراعاة الحقوق الإنسانية الدولية في هذه الحرب.

وأكد: أن أيرلندا تؤكد على ضرورة إنشاء ممر إنساني لإرسال المساعدات والمواد الإنسانية الأساسية إلى أهالي غزة.

كما اعتبر وزير خارجية إيرلندا تزايد التوترات في المنطقة أمرا مثيرا للقلق وأضاف: من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض التوترات على الفور.

وزيرا خارجية إيران وجنوب أفريقيا يتباحثان حول آخر التطورات في فلسطين

كما استعرض وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور اخر التطورات في فلسطين.

وضمن اتصالاته الهاتفية مع نظرائه في مختلف البلدان، هاتف اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني أميرعبداللهيان وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور وتبادل معها وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات في فلسطين.

ولفتت نالدي باندور إلى أن جنوب أفريقيا على تواصل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين لتبنّي الحل المناسب لوقف التوترات معربة عن أملها في أن تنتهي التوترات في أسرع وقت ممكن.