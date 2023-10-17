الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة' لهذا السبب؟

العالم- فلسطين

وأكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة أبو آمنة ذلك، مشيرة إلى أن الفنانة أبو آمنة قد اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فيسبوك"، جاء فيه: "لا غالب إلا الله" وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قَِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وذكرت المحامية بكر، أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، غير أنها شددت على أن "هذه هي نية الشرطة، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت بكر إن عناصر الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها.

وأوضحت أن عناصر الشرطة وصلوا منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف" بحقها.

وقالت بكر: "حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمرّ" حتى بعد ذلك.

يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.