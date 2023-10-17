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العميد فدوي: طوفان الأقصى حول الكيان لأكثر الأماكن خطورة

العميد فدوي: طوفان الأقصى حول الكيان لأكثر الأماكن خطورة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد على فدوي إن عملية طوفان الأقصى جعلت مستوطنين في الكيان الصهيوني يعتبرون الكيان أكثر الأماكن خطورة ويعاني من انعدام الأمن.

العالم - إيران

وأضاف العميد فدوي اليوم الثلاثاء خلال حفل تكريم قائد فيلق القائم (ع) في محافظة سمنان: لقد تركت طوفان الأقصى بصمتها في أذهان كل سكان الكيان الصهيوني حيث انهم يعتبرون الكيان أكثر الأماكن خطورة للکيان الصهيوني الغاصب واليوم وبعد طوفان الأقصى غادر الكثيرون الكيان الصهيوني.

وذكر أن تطبيع العلاقات بين الدول الإسلامية والصهيونية من شأنه أن يفقد الكثير من الدول كرامتها وأضاف: إن التأكيد على تطبيع العلاقات بين الدول الإسلامية والصهيونية والضغط المستمر منذ 75 عاما لتدنيس المسجد الأقصى والعديد من جرائم الکيان الصهيوني الغاصب، لم يترك أمام الشعب الفلسطيني خيارا آخر سوى التواجد في الساحة.

وذكر أن تطبيع العلاقات بين الحكومات الإسلامية والكيان الصهيوني الغاصب كان إحدى مؤامرات الأعداء لتحقيق أهدافهم الشريرة و لکن وعي المسلمين دمر هذه المؤامرة.

وأضاف العميد فدوي: عندما بدأت الحركة الإسلامية وبالنظرة الذكية لمؤسس الثورة الإسلامية، توجهت الأنظار إلى مؤامرات الکيان الصهيوني.

وذكر: حرب الـ33 يوما أسعدت جميع مسلمي العالم وعلمت أن الظلم لا يمكن أن يستمر والآن بعون الله وصمود جبهة المقاومة نأمل أن ينتهي الظلم المزدوج و على جميع مغتصبي أرض فلسطين المقدسة أن يغادروا هذه المنطقة.

وأضاف العميد فدوي: إن حرس الثورة الإسلامية هو حارس الإسلام والثورة الإسلامية، وليس هناك أي قيود جغرافية أو موضوعية في حماية الإسلام.

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