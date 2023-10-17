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باختصار..

المباغتة الإستراتيجية الفلسطينية وصدمة الاحتلال

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

حملت المباغتة الإستراتيجية الفلسطينية في طوفان الأقصى صدمة هالئلة للكيان الصهيوني وجيشه ومخابراته، المقاتلون الفلسطينيون إجتاحوا مناطق واسعة من منطقة غلاف غزة وسيطروا على معسكرا ومستوطنات.

العالم - باختصار

منطقة غلاف غزة تفصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة بعمق يزيد عن 50 كيلومترا

غلاف غزة يحيط بالقطاع من الشمال والشرق والجنوب الشرقي بطول 40 كيلومترا.

غلاف غزة مقسم لثلاثة قطاعات متتالية تضم نحو 50 مستوطجنة صهيونية وقواعد عسكرية ومراكز مراقبة

الغلاف يضم 60 ألف مستوطن وأهم مستوطناته سديروت بالشمال قرب غزة وزيكيم بمحاذاة النقب

الكيان أقام قبل سنوات جدارا حديدا عازلا يحيط بالقطاع بطول 65 كيلومترا وبارتفاع 6 أمتار

الجدار يضم مئات الكاميرات والرادارات الحرارية وأجهزة إستشعار نوأجهزة إتصالات الكترونية

لعل السؤال هنا هو كيف إستطاعت المقاومة إذن إختراق هذا الجدار وتنفيذ عملياتها بغلاف غزة؟

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