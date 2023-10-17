الـ'يونيسيف': مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت المنظمة أن المئات من الأطفال الأبرياء قُتلوا نتيجة قصف الاحتلال العنيف والمكثف على غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر على التوالي.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 59 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 291 جنديا.