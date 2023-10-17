حكومة نتنياهو تطلب من الإسرائيليين شد الأحزمة لمدة 4 أشهر

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا إن تل أبيب منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى وهي تتعرض إلى صواريخ المقاومة. وأضاف، أن تل أبيب تعيش حالة من الطوارئ والتوقف والخوف وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن تل أبيب في البعد السياسي والاقتصادي الأمني تعد من أهم المناطق في كيان الاحتلال.



وقال مراسل العالم، إن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو كانت لديه اجتماعات متواصلة مع قادة الجيش بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وأضاف، أن تل أبيب تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يأتي من أجل إعلان تضامنه مع كيان الاحتلال في حربه الوحشية ضد قطاع غزة يوم غد الأربعاء.



وأوضح مراسل العالم أن كل شيء في تل أبيب متوقف من تجارة مؤسسات رسمية ومحالّ تجارية بسبب إطلاق صواريخ المقاومة، مشيرا إلى أن اقتصاد الاحتلال تأثر بشكل كبير بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى حيث تكبد في البورصة خسائر بالمليارات الدولارات.



وأشار مراسل العالم إلى أن الاحتلال يسمح للإسرائيليين الخروج في تل أبيب في ساعات محددة حيث بعد الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة يطلب منهم التوجه إلى الإمكان الأكثر أمنا.



وقال مراسلنا إن الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال طلبت من الجميع الاستعداد لحرب طويلة والتجهيز لأكثر من أربعة الأشهر من المواد الغذائية والأساسية والبحث عن أماكن أكثر استقرارا، موضحا أن داخل كيال الاحتلال مع إطالة الحرب على قطاع غزة تتعالى فيه الأصوات الرافضة لاستمرار هذه الحرب والمطالبة بتنحي نتنياهو.