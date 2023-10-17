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التطهير الجماعي في غزة وإبادة عوائل بأكملها دون رحمة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

يوم جديد من أيام الحرب على غزة، ما تشهده غزة حرب ابادة وتطهير جماعي وقصف لا يستثنى الاطفال والنساء والعجزة، فالعدوان الاسرائيلي دمّر احياء كاملة دون اي رحمة.

وسوى الاحتلال بمئات الاطنان من المتفجرات، بنايات سكنية وأبراج ومناطق كاملة بالارض، واعداد الشهداء والجرحى والنازحين تواصل الارتفاع.

عائلات بأكملها قتلها الاحتلال وحولها الى اشلاء، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، حتى اللحظة 50 عائلة عدد افرادها يزيد عن 500 استشهدوا جميعاً لحظة قصف همجي، ولحظة ارتكاب مجازر وحشية والمستهدف مدنيين فقط.

شهيد كل 5 دقائق هو عدّاد الموت في غزة من لحظات الحرب التي يشنها الاحتلال، وعائلات يمحوها الاحتلال دون اكتراث.

وشهداء زادوا عن المئة دفنوا في مقابر جماعية دون التعرف على هويتهم، اما حال من كتبت لهم الحياة الى اللحظة ونجوا من القصف، فيعيشون أياماً وليال موحشة قصف يحيطيهم من كل جانب لا ماء ولا كهرباء ولا انترنت وكثير من المناطق تقطعت بها السبل في تأمين حتى رغيف خبز، والمستشفيات غير قادرة على تضميد جرحاها في ظل خزينة دوائية تقترب من الصفر، واستهدافات واوامر اخلاء طالت حتى مستشفيات رئيسية في القطاع.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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