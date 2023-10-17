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جراء قصف إسرائيلي..

في مجزرة جديدة.. إستشهاد المئات في مستشفى بغزة +صور وفيديو

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، باستهدافها مستشفى الأهلي "المعمداني"بقصف مكثف، ما خلّفت نحو 500 شهيد بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء اليوم.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة.

وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

ولفت معروف في تصريح صحفي الى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

من جهتها أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن أعداد الشهداء الذي وصل إلى مجمع الشفاء نتيجة قصف مستشفى (المعمداني) بلغت الى خمسمائة شهيد.

يشار إلى أن المئات من المواطنين اضطروا للنزوح إلى المستشفيات والمدارس بعدما هدمت قوات الاحتلال منازلهم، باعتبارها أكثر أمنا، ومن المستبعد استهدافها.

شاهد لحظة قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة بالفيديو..

SV

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