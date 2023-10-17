أميرعبداللهيان يتوجه إلى جدة لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

العالم - إيران

وكان وزير الخارجية الإيرانية قد استعرض آخر التطورات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا إن المساعدات الإيرانية الإنسانية جاهزة ليتم إرسالها إلى قطاع غزة؛ في إطار القوانين الدولية.

وباجتماع "تكتل الثورة الإسلامية" النيابي اليوم أطلع وزير الخارجية الإيرانية نواب الشعب، على مشاوراته الأخيرة مع المسؤولين في الدول المختلفة؛ مبينا أن هذه المشاورات لاتزال قائمة بهدف وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة المظلومين.

ولفت أميرعبداللهيان، بانه سيتوجه في هذا السياق، الى مدينة جدة السعودية؛ حيث يحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.