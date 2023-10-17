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شاهد.. ما رصدته كاميرا العالم عن اوضاع نازحي غزة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم الحالة المعيشية السيئة التي يعاني منها النازحون الفلسطينيون في مدارس الأونروا في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة في يومها الحادي عشر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

هذا وقد استشهد خمسمئة فلسطيني على الاقل واصيب المئات في مجزرة جديدة ارتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال قصفه لمستشفى المعمداني في وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه ما يزال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر القصف. وبحسب المصادر المحلية فإن المستشفى كان يأوي العديد من الفلسطينيين النازحين عن بيوتهم والذين يرافقون ذويهم في المستشفى.

ويواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي غاراته على منازل المدنيين والاهداف الصحية، ومنذ بداية عدوانه على قطاع غزة قام بمئة وخمسة عشر هجوما على المرافق الصحية.


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