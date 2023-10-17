منشور الأمم المتحدة على "X" بعد قصف مستشفى المعمداني

العالم - فلسطين المحتلة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف المستشفى الأهلي المعمداني، مخلفا أكثر من 500 ضحية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة :"إن الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في قصف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني".

من جهتها، أعلنت حركة حماس وقوع مئات الشهداء والجرحى في قصف المستشفى الأهلي المعمداني أغلبهم من المرضى والأطفال.

وأضافت أن "مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني جريمة إبادة جماعية".