حزب الله: للتحرك الفوري ضد الابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني

العالم - لبنان

ولفت حزب الله الى ان “هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا”، وأشار الى ان “هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني”.

ورأى حزب الله ان “كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري الى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان”، واعتبر ان “على المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل”.

وقال حزب الله “ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم”، وأكد “لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم”.