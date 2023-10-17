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حزب الله: للتحرك الفوري ضد الابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني

حزب الله: للتحرك الفوري ضد الابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال حزب الله في بيان له مساء الثلاثاء “يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الابرياء”.

العالم - لبنان

ولفت حزب الله الى ان “هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا”، وأشار الى ان “هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني”.

ورأى حزب الله ان “كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري الى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان”، واعتبر ان “على المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل”.

وقال حزب الله “ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم”، وأكد “لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم”.

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