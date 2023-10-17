حزب الله: للتحرك الفوري ضد الابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني

العالم - لبنان
ولفت حزب الله الى ان “هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا”، وأشار الى ان “هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الاكبر الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني”.
ورأى حزب الله ان “كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالتحرك الفوري الى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان”، واعتبر ان “على المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب والقتل”.
وقال حزب الله “ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم”، وأكد “لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم”.