ايران تعلن استعدادها لارسال كوادر صحية الى غزة

العالم - فلسطین

وقال عين اللهي في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء: بعد الكارثة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقصفه لمستشفى المعمداني، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها التام لإرسال كوادر صحية تطوعية إلى غزة.

وأضاف: في الأيام الاخيرة الماضية، تلقينا الكثير من الرسائل من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية في البلاد، مفادها أنهم جميعاً على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة.

واعتبر عين اللهي قصف مستشفى المعمداني في غزة كارثة تاريخية وتابع: الكادر الصحي في البلاد يبحث دائما عن إنقاذ المرضى وعلى استعداد تام لتقديم المساعدة.

وذكرت المصادر الخبرية أن قوات الاحتلال الصهيوني وفي عمل اجرامي رهيب قامت بقصف مستشفى المعمداني في غزة يوم الثلاثاء، ما ادى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.