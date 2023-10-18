رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة

العالم - ايران

وكتب السيد إبراهيم رئيسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تعليقا على استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني في غزة الثلاثاء: ان لهيب نيران القنابل الأمريكية -الإسرائيلية التي ألقيت على رؤوس الفلسطينيين المظلومين في مستشفى المعمداني بغزة الليلة سيلتهم الصهاينة قريبا.

وتابع رئيس الجمهورية: ليس من الجائز التزام الصمت من قبل أي إنسان حر تجاه جريمة الحرب هذه.

وأضاف: إيران أيضًا في حداد مثل الأمة الإسلامية وتعلن يوم الأربعاء حدادًا عامًا.

وذكرت المصادر الخبرية أن قوات الاحتلال الصهيوني قصفت مستشفى المعمداني في غزة يوم الثلاثاء، ونتيجة لهذا العمل الإجرامي، استشهد أكثر من 500 فلسطيني.

وأعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحداد العام الأربعاء إثر جريمة الحرب والقصف الهمجي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على مستشفى غزة.